Da Giordano, Berlinguer e ancora Giordano collegato da location diverse. La strana serata di Massimo Galli (Di mercoledì 15 aprile 2020) Prendete una infinita di talk show, molti dei quali in onda nella stessa serata; aggiungeteci un unico tema di dibattito - l'emergenza coronavirus - e concludete l’operazione con l’innesto di scienziati e virologi che, nella maggior parte dei casi, sono sempre gli stessi.Il risultato è quello ottenuto martedì sera da Massimo Galli, intervenuto sia a Cartabianca che a Fuori dal coro.Da Giordano, Berlinguer e ancora Giordano collegato da location diverse. La strana serata di Massimo Galli pubblicato su TVBlog.it 15 aprile 2020 11:31. Leggi su blogo Ascolti TV | Martedì 3 marzo 2020. Don Matteo (24.2%) triplica Canale5 (8.3%) - superata anche da Pechino Express (8.9%). Berlinguer (6.1%) stacca Floris (4.4%) e Giordano (4.8%)

Ascolti TV | Martedì 3 marzo 2020. Don Matteo (24.2%) triplica Canale5 (8.3%) - superata da Pechino Express (8.9%) e Le Iene (9.5%). Berlinguer (6.1%) stacca Floris (4.4%) e Giordano (4.8%) (Di mercoledì 15 aprile 2020) Prendete una infinita di talk show, molti dei quali in onda nella stessa; aggiungeteci un unico tema di dibattito - l'emergenza coronavirus - e concludete l’operazione con l’innesto di scienziati e virologi che, nella maggior parte dei casi, sono sempre gli stessi.Il risultato è quello ottenuto martedì sera da Massimo Galli, intervenuto sia a Cartabianca che a Fuori dal coro.Dada. Ladi Massimo Galli pubblicato su TVBlog.it 15 aprile 2020 11:31.

SerieTvserie : Da Giordano, Berlinguer e ancora Giordano collegato da location diverse. La strana serata di Massimo Galli - marcoassante199 : Cose oscene di oggi: #Fuoridalcoro e Giordano battono #cartabianca e la Berlinguer #ascoltitv - Cheteloridicoa1 : Vi immaginate se quanto successo in Lombardia fosse accaduto in Toscana, Emilia Romagna o Lazio? Il Capitone sarebb… - frabarraco : @gladiatoremassi Tutti e 4 e ne mancano tanti altri,Vespa,Giletti,Berlinguer,Giordano,Mentana,Tortora,Sardoni,Floris e Del Debbio - doriananera : @AMorelliMilano CITOFONARE PARE TI SEI DEFUNTI POI VEFISMO CHI VI ASCOLTA IL VOSTRO SCIACALLO È IN TV DA ANNI SENZA… -