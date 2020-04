Cristiano Malgioglio attacca Madonna e Lady Gaga | Nessuna solidarietà verso

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Serena Granato In occasione di alcune interviste,ha motivato un suo recente tweet al veleno lanciato alle popstarin piena emergenza coronavirus La pandemia di coronavirs non accenna ad arrestarsi e in Italia ha registrato 162.488 casi positivi di contagio e 21.067 morti, secondo i relativi dati forniti dalla Protezione civile e aggiornati allo scorso martedì 14 aprile. Tra i vip, c'è chi si è attivato sui social per lanciare messaggi solidali e d'invito alla prevenzione a tutti i Paesi colpiti dall'emergenza globale Covid-19. Tra cui. Che ha intrattenuto il web condividendo pubblicamente una serie di post su Twitter in questi difficili giorni di quarantena, disposta come misura antivirus. In uno dei suoi ultimi tweet ha destinato delle parole al vetriolo alle due popstar di fama ...