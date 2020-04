Covid – Confindustria Toscana protesta, la Regione prova a riaprire metalmeccanica e moda prima di maggio: ecco il piano di Rossi (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’agenda del Presidente della Regione della Toscana Enrico Rossi ha una data cerchiata in rosso: lunedì 27 aprile. Entro quel giorno il governatore è convinto di poter firmare un’ordinanza regionale che preveda la riapertura di due settori considerati strategici per la Toscana soprattutto per l’export: la moda (che vale il 30% del Pil regionale) e la metalmeccanica. Dopo le pressioni di Confindustria Toscana, con tanto di bandiere a mezz’asta e minacce di “proteste eclatanti”, la giunta regionale sta provando a convincere il governo a rivedere i codici Ateco e allentare il lockdown per questi settori prima del 4 maggio. E la conferma arriva direttamente dall’assessore allo Sviluppo Economico, Stefabo Ciuoffo: “Come Regione Toscana non abbiamo la competenza per riaprire autonomamente – dice a ilfattoquotidiano.it – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’agenda del Presidente delladellaEnrico Rossi ha una data cerchiata in rosso: lunedì 27 aprile. Entro quel giorno il governatore è convinto di poter firmare un’ordinanza regionale che preveda la riapertura di due settori considerati strategici per lasoprattutto per l’export: la(che vale il 30% del Pil regionale) e la. Dopo le pressioni di, con tanto di bandiere a mezz’asta e minacce di “proteste eclatanti”, la giunta regionale stando a convincere il governo a rivedere i codici Ateco e allentare il lockdown per questi settori prima del 4 maggio. E la conferma arriva direttamente dall’assessore allo Sviluppo Economico, Stefabo Ciuoffo: “Comenon abbiamo la competenza perautonomamente – dice a ilfattoquotidiano.it – ...

