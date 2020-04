Covid, Alessandra Celentano lancia l'allarme: "Il settore danza è al collasso" - (Di mercoledì 15 aprile 2020) Novella Toloni L’insegnante di ballo di "Amici" ha affidato ai social un lungo sfogo sulla drammatica situazione che il settore – sempre più dimenticato - sta vivendo a causa del blocco da pandemia "Nessuno si sta prendendo la responsabilità di salvaguardare il settore danza", è il grido d’allarme lanciato da Alessandra Celentano. Da oltre un mese – come migliaia di altre attività – anche le scuole di danza e tutti i professionisti che gravitano intorno al settore sono fermi, costretti a rinunciare a spettacoli, lezioni e lavoro. Una situazione che sta diventando sempre più pesante e di cui l’insegnante di "Amici" si è fatta portavoce con un accorato appello affidato ai social network. Nelle scorse ore Alessandra Celentano ha pubblicato sul suo profilo Instagram una lunga lettera di sfogo, rivolta ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 aprile 2020) Novella Toloni L’insegnante di ballo di "Amici" ha affidato ai social un lungo sfogo sulla drammatica situazione che il– sempre più dimenticato - sta vivendo a causa del blocco da pandemia "Nessuno si sta prendendo la responsabilità di salvaguardare il",; il grido d’to da. Da oltre un mese – come migliaia di altre attività – anche le scuole die tutti i professionisti che gravitano intorno alsono fermi, costretti a rinunciare a spettacoli, lezioni e lavoro. Una situazione che sta diventando sempre più pesante e di cui l’insegnante di "Amici" si; fatta portavoce con un accorato appello affidato ai social network. Nelle scorse oreha pubblicato sul suo profilo Instagram una lunga lettera di sfogo, rivolta ...

