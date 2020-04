Covid-19 Italia | Viminale | ispettori in aziende e negozi per controllare rispetto distanze

ilfoglio_it : L’Ue si era mossa contro il Covid già a gennaio. Quando l'epidemia interessava ancora solamente la Cina, Bruxelles… - UNICEF_Italia : In attesa di ammirare @ilvolo nel concerto dall'Arena di Verona in onda fra pochi minuti su @RaiUno, ascolta il lor… - angelomangiante : È terribile ciò che continua ad accadere in troppi ospizi. Anziani infettati e lasciati soli a morire. I più fragil… - giornaleprociv : -Rallenta il ritmo dei contagi (+1,9%) @Corriere -Rintracciamento telefonico, il governo frena su app… - mrbassetti : RT @OrioliPaolo: La strage degli anziani: in cinque paesi Ue la metà dei morti per covid-19 è avvenuta nelle case di riposo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Coronavirus Italia, superati i 20.000 morti e tornano ad aumentare i positivi. Iss: «È ancora fase 1» spettacoliecultura.ilmessaggero.it Coronavirus: Ozpetek chiama, il PD delle Torri risponde: “Giornata dedicata ai camici bianchi”

L’idea lanciata dal regista turco-italiano Ferzan Ozpetek di istituire una giornata in ricordo del lavoro che il personale sanitario sta svolgendo in queste settimane di emergenza per il contrasto al ...

Coronavirus, prestito da 25 mila euro a piccole imprese e partite Iva: da oggi le domande

Microprestiti alle imprese garantiti al 100% dallo Stato pronti a partire: tranche da 25.000 euro per l'emergenza coronavirus "saranno operativi da oggi e le prime erogazioni ... aiuto al Fondo di ...

L’idea lanciata dal regista turco-italiano Ferzan Ozpetek di istituire una giornata in ricordo del lavoro che il personale sanitario sta svolgendo in queste settimane di emergenza per il contrasto al ...Microprestiti alle imprese garantiti al 100% dallo Stato pronti a partire: tranche da 25.000 euro per l'emergenza coronavirus "saranno operativi da oggi e le prime erogazioni ... aiuto al Fondo di ...