Covid-19 | Gubitosa M5s | “Sostegno immediato ad aziende e partite Iva”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“In Commissione Bilancio abbiamo ripreso i lavori per mettere a punto le misure che entreranno nel prossimo decreto di aprile. Autonomi, professionisti stanno ricevendo i primi 600 euro di marzo: come avevo preannunciato era solo l’inizio. Infatti a fine mese arriverà un nuovo assegno incrementato fino a 800 euro“. E’ l’annuncio che arriva dal deputato del Movimento 5 Stelle, Michele. “Ieri è arrivato l’ok dall’Unione Europea per il piano prestiti alle imprese garantiti dallo Stato, poi partirà il piano di ristoro per tutti coloro che hanno dovuto chiudere l’attività a causa di questa emergenza e verrà attivato il reddito di emergenza per tutte le famiglie messe in ginocchio dalla crisi – conclude– Inoltre, insieme ai colleghi del ...