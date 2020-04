Covid-19, Asia e Comune: Da lunedì terzo lavaggio straordinario strade (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Asia, su indicazione del Sindaco del Comune di Benevento, comunica che lunedì, 20 aprile, sarà avviato il terzo lavaggio straordinario delle strade cittadine e delle contrade. Si partirà con la sanificazione del rione Libertà e, nei giorni successivi, del centro storico, della zona alta, dei quartieri Pacevecchia, Ferrovia e Capodimonte. L’Azienda Servizi Igiene Ambientali si avvarrà, anche in questo caso, della collaborazione della Provincia, della Coldiretti, della Cia e dei comitati di quartiere Cancelleria e Madonna della Salute che garantiranno la copertura dell’intera area cittadina e tempi di intervento più brevi. “Gli interventi di sanificazione – specifica l’amministratore unico dell’Asia, Donato Madaro – saranno effettuati anche questa volta ... Leggi su anteprima24 Covid-19 - Asia Benevento aggiorna la sezione Faq sul proprio sito

