Cosa sono decreto legge e decreto legislativo

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Iled ilatti aventi forza diemanati dal Governo in situazioni di necessità ed urgenza o per discipline complesse ed articolate. Un’eccezione al normale processo di emanazione delle leggi ordinarie che spetta al Parlamento. Secondo il principio di separazione dei poteri, il potereè attribuito infatti al Parlamento. Qualii casi in cui il Governo, organo esecutivo, può emanare decretie decreti legislativi? Che differenza c’è tra i due? Vediamo subito le caratteristiche e l’iter per l’entrata in vigore di entrambi i decreti.: cos’è? L’articolo 77 della Costituzione disciplina il(d.l.) stabilendo i casi in cui il potereè derogato al Governo. Quest’ultimo ha il potere di emanare atti aventi forza ...