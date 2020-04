Corsa ai prestiti fino a 25 mila euro: ecco come fare (Di mercoledì 15 aprile 2020) Modulo prestito Coronavirus 25 mila euro – Un prestito fino a 25 mila euro subito, senza istruttoria e con la garanzia dello Stato sul 100%. Per aziende fino a 499 dipendenti, autonomi, professionisti, artigiani, che abbiano però avuto nell’esercizio 2019 ricavi per almeno 100 mila euro. Da ieri sul sito www.fondidigaranzia.it si può scaricare il … L'articolo Corsa ai prestiti fino a 25 mila euro: ecco come fare è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 15 aprile 2020) Modulo prestito Coronavirus 25– Un prestitoa 25subito, senza istruttoria e con la garanzia dello Stato sul 100%. Per aziendea 499 dipendenti, autonomi, professionisti, artigiani, che abbiano però avuto nell’esercizio 2019 ricavi per almeno 100. Da ieri sul sito www.fondidigaranzia.it si può scaricare il … L'articoloaia 25è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ultime Notizie dalla rete : Corsa prestiti Coronavirus, bonus autonomi sul conto tra il 15 e il 17 aprile. La mappa degli aiuti per cittadini e imprese Il Sole 24 ORE Fmi: l’Italia pagherà più di tutti, Btp e banche sotto tiro

Nessuno, con la parziale eccezione della Cina, sfuggirà alla recessione provocata dall’epidemia di coronavirus. Ma l’Italia sarà la più colpita. Le parole di Gita Gopinath, capo economista del Fmi, si ...

La Borsa apre in lieve calo

Fca continua la fase di recupero (+1,3%) dopo l'accordo raggiunto con un pool di banche per un prestito da 3,5 miliardi, mentre si muovono in calo gli altri titoli del settore industriale. Giu' le ...

