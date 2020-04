Corre nuda in strada e viene filmata: fermata la “naked runner” e denunciato l’autore del filmato (Di mercoledì 15 aprile 2020) La gente inizia a dare segni di squilibrio (anche) a causa del lockdown e sono molteplici le notizie che man mano che lo confermano. A Montebelluna, in provincia di Treviso, stamattina intorno alle 9.30 è stata avvistata una donna Correre completamente nuda in strada. Ad avvistare la donna il responsabile locale della Protezione civile, Antonio Netto, mentre si stava recando in Municipio. Netto è quindi immediatamente intervenuto per fermare la donna ed ha allertato le forze dell’ordine che sono sopraggiunte ed hanno condotto la giovane – residente nella cittadina trevigiana – all’ospedale San Valentino per gli accertamenti del caso. Corre nuda in strada e viene filmata, l’amarezza del sindaco Il sindaco della cittadina (che ha 31.000 abitanti circa, quindi non è esattamente piccolissima) Marzio Favero ha espresso tutta la propria ... Leggi su nonsolo.tv Corre nuda in pieno centro : la gente filma - nessuno la aiuta. L’ira del sindaco

