Corornavirus | prime guarigioni nel paese più contagiato d' Abruzzo

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Teramo - Primi casi di guarigione dal Covid-19 a Castiglione Messer Raimondo, paesino inserito in zona rossa e considerato la 'Vo' d'', con un'ottantina di positivi e 14 decessi. Si tratta di un 63enne e un 80enne: entrambi ricoverati in ospedale, da alcuni giorni sono potuti tornare a casa e sono risultati negativi ai test di controllo. "In uno dei momenti; difficili che la nostra comunità ricordi - afferma il sindaco, Vincenzo D'Ercole - la notizia dellerappresenta un segnale di speranza, forse il primo di questi giorni durissimi. Speriamo ora di poter continuare ad aggiornare il bollettino dei guariti e non quelli dei malati o delle vittime. Da alcuni giorni, infatti, sembra che la diffusione del contagio abbia rallentato la sua corsa". Anche D'Ercole, 30 anni, uno dei sindaci; giovani d', anch'egli risultato positivo, seppur ...