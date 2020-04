Coronavirus, Zaia: “La riapertura delle scuole è troppo rischiosa” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Sono convinto che sia troppo rischioso riaprire le scuole e i nostri clinici ci dicono questo“: lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa odierna. “Lo ritengo rischioso perché il virus a giugno sarà ancora presente nella nostra comunità e quindi si confinerebbero i ragazzi in un ambiente in cui il virus è presente“. “La sanità del Veneto non ha più l’emergenza delle mascherine perché ora si trovano nel mercato. Noi abbiamo distribuito 10 milioni di mascherine e incentivato ogni forma di produzione comprandone 24,5 milioni. La sanità ne ha a sufficienza, ora diamole al popolo“, ha dichiarato Zaia.L'articolo Coronavirus, Zaia: “La riapertura delle scuole è troppo rischiosa” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Veneto - Zaia : «Lockdown non esiste più». Ressa su bus e vaporetti

