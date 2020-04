Coronavirus, Viminale: possibili controlli della Guardia di Finanza nelle aziende (Di mercoledì 15 aprile 2020) È stata inviata ai prefetti una circolare, firmata dal Capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, che fornisce indicazioni in merito all’applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 che ha disposto l’applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali. Il dpcm, nel confermare l’attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, inserisce, nel novero delle attività consentite, il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. A Pasqua quasi 14mila sanzioni secondo il Viminale

Coronavirus - Viminale : nel weekend di Pasqua controllate oltre 580mila persone

Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 20mila vittime - in Lombardia +110 nelle ultime 24 ore. Viminale : più di 12.500 sanzioni nel weekend di Pasqua (Di mercoledì 15 aprile 2020) È stata inviata ai prefetti una circolare, firmata dal Capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, che fornisce indicazioni in merito all’applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 che ha disposto l’applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali. Il dpcm, nel confermare l’attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, inserisce, nel novero delle attività consentite, il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di ...

you_trend : ?? #Coronavirus, i dati del Viminale sui servizi di controllo: nei week-end ci sono meno controlli ma aumentano sanz… - RaiNews : #Coronavirus, #Viminale: per #Pasqua 270mila controlli. Quasi 14mila sanzionati - Viminale : #Pasqua #COVID19, rimani in casa ed evita gli spostamenti. #Aiutaciadaiutarti, uniti per superare l'emergenza.… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Covid19 Viminale: ispettori in aziende, supermercati e negozi per controllare distanza di un metro https://t.c… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Covid19 Viminale: ispettori in aziende, supermercati e negozi per controllare distanza di un metro https://t.c… -