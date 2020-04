Coronavirus. Valeriani: “Regione e Ater illuminano con il tricolore le periferie di Roma” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Prosegue l’iniziativa della Regione Lazio e dell’Ater di Roma per illuminare le periferie della città con il tricolore, simbolo di unità, di cordoglio per le vittime del Coronavirus, ma anche di fiducia verso il futuro. Dopo la positiva esperienza di Corviale, l’Amministrazione regionale ha chiesto all’Ater di estendere l’iniziativa in altri luoghi simbolo della periferia di Roma, con l’obiettivo di manifestare i valori della comunità e della solidarietà durante l’emergenza da COVID-19. Questa sera le luci del tricolore torneranno ad illuminare per cinque giorni l’edificio di via Basadonna, a Primavalle, mentre dal 20 al 22 aprile sarà la volta del palazzo di via Conti a Vigne Nuove. I colori della bandiera nazionale illumineranno anche lo stabile di via Fabriano a San Basilio dal 23 al 26 aprile per ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 aprile 2020) Prosegue l’iniziativa della Regione Lazio e dell’di Roma per illuminare ledella città con il, simbolo di unità, di cordoglio per le vittime del, ma anche di fiducia verso il futuro. Dopo la positiva esperienza di Corviale, l’Amministrazione regionale ha chiesto all’di estendere l’iniziativa in altri luoghi simbolo della periferia di Roma, con l’obiettivo di manifestare i valori della comunità e della solidarietà durante l’emergenza da COVID-19. Questa sera le luci deltorneranno ad illuminare per cinque giorni l’edificio di via Basadonna, a Primavalle, mentre dal 20 al 22 aprile sarà la volta del palazzo di via Conti a Vigne Nuove. I colori della bandiera nazionale illumineranno anche lo stabile di via Fabriano a San Basilio dal 23 al 26 aprile per ...

