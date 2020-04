Coronavirus: Valente (Pd), ‘nelle separazioni non si usi emergenza contro i figli’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “L’emergenza Coronavirus non sia utilizzata come alibi, nelle separazioni matrimoniali, per aumentare la tensione tra ex coniugi e ottenere sentenze discriminatorie, a tutto svantaggio del benessere dei figli”. E’ l’appello che lancia la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della commissione di inchiesta del Senato sul femminicidio e la violenza di genere.‘Faccio un richiamo al buonsenso ‘ prosegue Valente ‘ sia dei genitori coinvolti che dei magistrati. Il caso di oggi riguarda un’infermiera di Anzio (Roma) la quale, pur non operando in un reparto Covid, si è vista togliere l’affidamento dei figli, visto che l’ex marito ha ottenuto un provvedimento motivato dalla presunta necessità di tutelare la salute dei figli dal Coronavirus. Oltre a prestare servizio per ... Leggi su calcioweb.eu Jack Dorsey - CEO di Twitter - ha annunciato che donerà l’equivalente di un miliardo di dollari in un fondo contro il coronavirus

Coronavirus USA : 10.943 morti - 367.650 casi/ Vittime prevalentemente afroamericane

Folding@Home - software che aiuta i ricercatori a combattere il Coronavirus - ora è l'equivalente di un supercomputer (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “L’non sia utilizzata come alibi, nellematrimoniali, per aumentare la tensione tra ex coniugi e ottenere sentenze discriminatorie, a tutto svantaggio del benessere dei figli”. E’ l’appello che lancia la senatrice del Pd Valeria, presidente della commissione di inchiesta del Senato sul femminicidio e la violenza di genere.‘Faccio un richiamo al buonsenso ‘ prosegue‘ sia dei genitori coinvolti che dei magistrati. Il caso di oggi riguarda un’infermiera di Anzio (Roma) la quale, pur non operando in un reparto Covid, si è vista togliere l’affidamento dei figli, visto che l’ex marito ha ottenuto un provvedimento motivato dalla presunta necessità di tutelare la salute dei figli dal. Oltre a prestare servizio per ...

TV7Benevento : Coronavirus: Valente (Pd), 'nelle separazioni non si usi emergenza contro i figli'... - jsguina : @lobaoeletrico @GeneralMourao Mandetta é uma santo... SQN - Valente_Alfredo : @AnnalisaChirico Buongiorno Perquisizioni della Guardia di Finanza al Pio Albergo Trivulzio e in altre Rsa lombarde - Valente_Tweet : RT @JLTouadi: Tra poco in onda, alle 11.30 circa, su @RadioRadicale , la Rassegna Stampa delle Afriche a cura di @JLTouadi. #coronavirus in… - Valente_Tweet : RT @PartitoRadicale: CORONAVIRUS – Il tragico spettacolo del Senato è la misura dell’urgenza di una Amnistia per la Repubblica. Marcia di P… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Valente Coronavirus: Valente (Pd), 'nelle separazioni non si usi emergenza contro i figli' Metro Coronavirus: Valente (Pd), 'nelle separazioni non si usi emergenza contro i figli'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "L’emergenza Coronavirus non sia utilizzata come alibi, nelle separazioni matrimoniali, per aumentare la tensione tra ex coniugi e ottenere sentenze discriminatorie, a ...

Coronavirus, Valente: in separazioni non sia alibi contro figli

(askanews) - "L'emergenza Coronavirus non sia utilizzata come alibi, nelle separazioni matrimoniali, per aumentare la tensione tra ex coniugi e ottenere sentenze discriminatorie, a tutto svantaggio de ...

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "L’emergenza Coronavirus non sia utilizzata come alibi, nelle separazioni matrimoniali, per aumentare la tensione tra ex coniugi e ottenere sentenze discriminatorie, a ...(askanews) - "L'emergenza Coronavirus non sia utilizzata come alibi, nelle separazioni matrimoniali, per aumentare la tensione tra ex coniugi e ottenere sentenze discriminatorie, a tutto svantaggio de ...