Coronavirus, Usa: preoccupanti i dati delle ultime 24 ore (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus: i dati registrati nelle ultime 24 ore per gli Usa sono preoccupanti. Il dato che emerge riguarda soprattutto il numero di decessi. Usa: i dati registrati dalla John Hopkins University sono preoccupanti. Infatti, nelle ultime 24 ore, in America si sono registrati 2.228 decessi per Coronavirus. I dati confermano ancora che gli Usa sono … L'articolo Coronavirus, Usa: preoccupanti i dati delle ultime 24 ore proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus : Berlusconi - ‘non demonizzare Mes - assurdo non usarlo senza condizioni’ (2)

Coronavirus USA : 26.064 morti - 614.246 casi/ Trump choc : sospese erogazioni all'OMS

Coronavirus - oltre 600mila casi negli Usa : Trump annuncia il taglio dei fondi all’Oms. “Ha sottostimato la portata dell’epidemia” (Di mercoledì 15 aprile 2020): iregistrati nelle24 ore per gli Usa sono. Il dato che emerge riguarda soprattutto il numero di decessi. Usa: iregistrati dalla John Hopkins University sono. Infatti, nelle24 ore, in America si sono registrati 2.228 decessi per. Iconfermano ancora che gli Usa sono … L'articolo, Usa:24 ore proviene da www.inews24.it.

Agenzia_Ansa : In Usa i casi di coronavirus sono arrivati ad oltre 572 mila, i morti hanno superato i 23 mila. #ANSA - Agenzia_Ansa : Coronavirus: in Usa 2.228 morti in 24 ore #ANSA - RaiNews : #Usa, #Trump contro Fauci: il presidente ritwitta un post che chiede il licenziamento del medico. L'esperto aveva s… - JUSTranslations : A che punto è la #pandemia di #coronavirus all'estero, dalla Francia agli Stati Uniti - francang1950 : Coronavirus: in Usa 2.228 morti in 24 ore #ANSA -