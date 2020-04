Coronavirus | un puzzle che piano piano si compone

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Le informazioni che arrivano sulsono sicuramente troppe e molto spesso infondate (soprattutto quelle relative a previsioni sulla durata del contagio e sul picco). Per quel che riguarda i nostri governanti si può dire che, salvo poche eccezioni, hanno dimostrato di avere poche idee e anche quelle poche, molto confuse. In ogni caso del tutto inadeguate ad affrontare una crisi così grave come questa. Però alcune verità stanno emergendo dalla nebbia che avvolge questo contagio. Una prima osservazione è che i cinesi hanno detto all’inizio che non era conveniente usare antiinfiammatori. Questo è sì vero all’inizio del decorso della malattia ma non quando la malattia si aggrava e il sistema immunitario impazzisce. Il che vuol dire che i cinesi sono arrivati a curare solo il primo stadio della malattia. Allora ...