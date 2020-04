Coronavirus: un medico chiude la fidanzata nel bagagliaio (Di mercoledì 15 aprile 2020) Non poteva mancare alla festa del figlio, così un noto medico di Verona, viola le norme da Coronavirus e trasporta la fidanzata chiusa nel bagagliaio. Veniamo ai fatti: è il giorno di Pasquetta e per eludere i controlli imposti da Coronavirus, un medico per non mancare alla festa di compleanno del figlio, ha deciso di … L'articolo Coronavirus: un medico chiude la fidanzata nel bagagliaio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Novità dalla Cina - arriva il robot medico anti-Coronavirus

