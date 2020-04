Coronavirus Umbria, ultime notizie: contagi, morti e guariti del 14 aprile (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus Umbria, ultime notizie: contagi, morti e guariti del 14 aprile I dati forniti martedì 14 aprile dalla Protezione Civile nella conferenza delle 18.00 confermano un andamento stabile dei nuovi contagi, che sono 2.972: lunedì ne erano stati registrati 3153. Il numero di tamponi che hanno dato esito positivo da inizio epidemia è di 162.488 su 1.073.689 effettuati. Depurando il dato dei contagi odierni dai 602 morti e dai 1.695 guariti confermati, i nuovi attuali soggetti positivi al Covid-19 sono 675 (si tratta dell’aumento più contenuto dal 6 marzo, quando erano stati 620 i nuovi attuali positivi), portando così il totale degli attuali infetti a 104.291. I deceduti e dimessi complessivi raggiungono rispettivamente quota 21.067 e 37.130. I cittadini ospedalizzati con sintomi sono 28.011, ... Leggi su termometropolitico LIVE Coronavirus - Ultime notizie. In Umbria un solo nuovo caso di Covid-19 nelle ultime 24 ore

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Umbria vicinissima a quota zero nuovi contagi

Coronavirus - prime Regioni senza nuovi contagi! Molise e Basilicata festeggiano - un solo nuovo caso in Umbria (Di mercoledì 15 aprile 2020)del 14I dati forniti martedì 14dalla Protezione Civile nella conferenza delle 18.00 confermano un andamento stabile dei nuovi, che sono 2.972: lunedì ne erano stati registrati 3153. Il numero di tamponi che hanno dato esito positivo da inizio epidemia è di 162.488 su 1.073.689 effettuati. Depurando il dato deiodierni dai 602e dai 1.695confermati, i nuovi attuali soggetti positivi al Covid-19 sono 675 (si tratta dell’aumento più contenuto dal 6 marzo, quando erano stati 620 i nuovi attuali positivi), portando così il totale degli attuali infetti a 104.291. I deceduti e dimessi complessivi raggiungono rispettivamente quota 21.067 e 37.130. I cittadini ospedalizzati con sintomi sono 28.011, ...

reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre ? La correlazione tra la diffusione del Coronavirus e le pm10 in Pianura… - reportrai3 : Come sta reagendo l'Umbria all'emergenza Coronavirus? #Report da rivedere: 'La guerra degli infermieri', di… - regionetoscana : #coronavirus #covid19 Plasma iperimmune di pazienti guariti. Allo studio sperimentale no-profit della #Toscana, con… - CorcianOnline : Emergenza #Coronavirus, #Pd: 'Il futuro dei nostri territori passa per la capacità di affrontare questa fase inedit… - UmbriaRadio : Coronavirus, dall’Usl Umbria 2 videochiamate di gruppo per disabili -