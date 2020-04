Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Trump ordina stop fondi Usa all’Oms: “Ha insabbiato la diffusione del Covid-19” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Sono ormai quasi 2 milioni i casi di contagi da Coronavirus nel mondo. La pandemia di Covid-19 ha provocato oltre 120mila morti. Il paese più colpito sono gli Stati Uniti, mentre in Europa l’epicentro resta l’Italia, dove da circa un mese sono in vigore rigide misure restrittive anti-contagio. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, 15 aprile 2020. Ore 6,00 – Trump ordina stop ai fondi Usa contro l’Oms – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver ordinato il “blocco dei finanziamenti” Usa all’Organizzazione Mondiale della Sanità, lanciando accuse precise nei confronti dell’Oms. ... Leggi su tpi Coronavirus in Italia - ultime notizie. App e uscite scaglionate per fasce d’età : prende vita la fase 2

Coronavirus, ultime notizie – In Italia più di 600 vittime nelle ultime 24 ore, oltre 240 in Lombardia. Perquisizioni e sequestri nelle Rsa

