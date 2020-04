Coronavirus | Trump sospende i finanziamenti all’OMS | “Ha insabbiato e gestito male

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Il presidente Donaldha annunciato in conferenza stampa di avere ordinato il “blocco dei” statunitensi all’Organizzazione Mondiale della Sanità. “Ho dato ordine alla mia amministrazione dire il finanziamento in attesa di chiarire il ruolo dell’Organizzazione mondiale della Sanità nella cattiva gestione e nell’insabbiamento della diffusione del“, ha spiegatonel briefing sulla pandemia. “L’OMS non ha rispettato un suo dovere fondamentale e deve pagare“. Secondol’OMS ha dato informazioni false sule i suoi ritardi sono costati vite umane. “Una persona debole, un leader misero che non sa assumersi le responsabilità“: con queste parole la Speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, ha commentato la decisione del ...