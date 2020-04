Coronavirus | Trump sferra un colpo all’Oms | gli Usa sospendono il finanziamento

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 15 aprile 2020) "Ho dato ordine alla mia amministrazione di sospendere ilin attesa di chiarire il ruolo dell'Organizzazione mondiale della Sanità nella cattiva gestione e nell'insabbiamento della diffusione del". Lo ha annunciato il presidente Usa Donaldon in briefing sulla pandemia di. "L'Oms non ha rispettato un suo dovere fondamentale e deve pagare" ha aggiunto. "Molti Paesi hanno detto che avrebbero ascoltato l'Oms e ora hanno problemi da non credere" ha detto. "Il mondo ha ricevuto ogni sorta di false informazioni sulla disinformazione e la mortalità". "La loro dipendenza dai dati forniti dalla Cina probabilmente ha causato un aumento di venti volte dei casi nel mondo e potrebbe essere molto peggio" ha detto. "Tante morti sono state causate dai loro errori".Gli Usa forniscono poco meno del 15% dei fondi dell'organismo ...