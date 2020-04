Coronavirus | Trump interrompe fondi all’Oms | “Ritardi costati vite umane”

(Di mercoledì 15 aprile 2020) La frattura era nell’aria e, puntuale, è arrivata con la durissima linea di Donaldcontro l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che nei giorni scorsi aveva platealmente accusato di un accento “sinocentrico” (l’aveva definita come “molto centrata sulla Cina“). Dalle parole, il tycoon passa ai fatti e sospende i finanziamenti all’Oms.: stop aiper Oms “Il Presidente stando il finanziamento per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre viene condotta una revisione per valutare il ruolo dell’Oms nella cattiva gestione dell’epidemia di“. Stringato e durissimo, l’intervento di Donaldsul taglio aiper l’Oms, annunciato solo pochi giorni fa, è arrivato con un tweet che ha tutto il sapore di una storica ...

L’attacco di Donald Trump all’Organizzazione Mondiale della Sanità non si è fermato qui. Il presidente degli USA, infatti, ha riversato, al pari di un fiume in piena, tutto il suo livore nei confronti ...In modesto rialzo le altre piazze asiatiche, compreso il Kospi coreano, alla vigilia delle elezioni, il primo vero test politico per un Paese colpito dal Coronavirus. Negli Usa i sondaggi anticipano ...