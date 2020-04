Coronavirus | Trump blocca finanziamenti Oms | “errori costati vite umane”

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Trump sospende i finanziamenti all'Oms. 'Ha fallito nell'ottenere tempestive informazioni sulla pande… - Corriere : Trump blocca fondi all’Oms: «Suoi errori sono costati vite umane» - riotta : Non nomina mai Trump. Fa di @JoeBiden figlio lavoratori, padre di reduce militare, salvatore industria auto un eroe… - kikkiar : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, Trump sospende i finanziamenti all'Oms. 'Ha fallito nell'ottenere tempestive informazioni sulla pandemia, i… - TrumpbyRemo : Coronavirus, Trump sospende i finanziamenti all'Oms - Mondo - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Trump

New York, 15 apr 01:32 - (Agenzia Nova) - Saranno i singoli governatori statali a determinare, in ultima istanza, la durata delle restrizioni contro il coronavirus. A dirlo nella serata di ieri, 14 ...«Time to #FireFauci» (Tempo di silurare Fauci)»: lo ha scritto Donald Trump ritwittando un post con tanto di hashtag dell'ex candidata repubblicana alla Camera Deanna Lorraine, dopo che il super ...