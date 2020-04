Coronavirus – Tour de France il 29 agosto, Giro d’Italia il 3 ottobre, grandi classiche entro il 2020: ecco come ripartirà il ciclismo (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tour de France dal 29 agosto al 20 settembre, Giro d’Italia a inizio ottobre, a seguire la Vuelta di Spagna. Mondiali dal 20 al 27 settembre ad Aigle in Svizzera e grandi classiche confermate, ma sempre entro la fine dell’anno. E’ questo il nuovo calendario del ciclismo internazionale, così come comunicato dall’Uci sul proprio sito internet. Se queste date saranno confermate, quindi, la stagione riprenderà con la Grande Boucle, che da luglio slitterà a fine estate. “Svolgere questo evento nelle migliori condizioni possibili è ritenuto essenziale – ha scritto l’Uci – dato il suo ruolo centrale nell’economia del ciclismo e la sua esposizione mediatica, in particolare per i team che traggono vantaggio in questa occasione da una visibilità senza pari”. La decisione dell’Unione ciclistica ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Tour de France rimandato ad agosto

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Calano i ricoveri e i contagi in Italia. Rinviato il Tour de France

