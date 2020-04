Coronavirus, terapia intensiva sempre meno intasata. Ma si continua a morire (Di mercoledì 15 aprile 2020) La buona notizia è che "prosegue il calo sulla pressione delle strutture ospedalieri" per dirla con Angelo Borrelli. Il capo della Protezione civile puntualemnte alle 18 ha fatto il punto sull'emergenza Coronavirus. Complessivamente 165.155 persone in Italia entrate in contatto con il Coronavirus finora (positivi +deceduti + guariti), 2.667 in più rispetto al consuntivo di ieri. Attualmente sono 105.418 le persone positive, con un incremento di 1.127 rispetto a ieri quando l'aumento era stato di 675 unità. E ancora. Sono 38.092 le persone guarite, con un aumento di 962 unità rispetto a ieri. I deceduti sono 21.645, 567 in più rispetto al dato complessivo alla data di ieri, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso. I ricoverati con sintomi ... Leggi su ilfogliettone Borrelli - coronavirus : aumentano sempre più i morti - 21.645 (oggi 578) - contagiati 195.418 (oggi 1.127) - 107 persone in meno in terapia intensiva

