Coronavirus, tendenza stabile: 247 positivi nel Casertano (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si mantiene stabile l’andamento che riguarda i contagi da Coronavirus in Terra di Lavoro. A conferma del trend di questi giorni, oggi i positivi sono 247 e aumentano solo di 3 unità rispetto ai 244 di ieri. Nuovi casi di contagio di sono registrati ad Aversa, Carinaro e Pietravairano. Invariato il dato dei guariti con 107 pazienti il cui tampone ha dato esito negativo ai controlli. I tamponi processati in totale sono 5545 (+197): si riducono i pazienti in quarantena obbligatoria (350 rispetto ai 372 di ieri) e aumentano quelli in autoisolamento (2576 rispetto ai 2553 di ieri). I decessi restano fermi a quota 36 e riguardano: 5 Santa Maria Capua Vetere, 5 Marcianise; 3 Aversa; 2 Maddaloni, 2 Vitulazio, 2 Mondragone, 2 San Prisco, 1 Casal di Principe, ; 1 a: Bellona, Arienzo, Caserta, San Cipriano di Aversa, Castel Volturno, ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - allarme 50enni. Sanguinetti : «I più a rischio nel lungo periodo - cresce tendenza contagi»

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE ITALIA/ Aggiornamenti : Lombardia - Milano in controtendenza

Coronavirus - Antonelli (comitato tecnico scientifico) : “Picco non si è esaurito - tendenza di ora è frutto dei fatti delle settimane precedenti” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si mantienel’andamento che riguarda i contagi dain Terra di Lavoro. A conferma del trend di questi giorni, oggi isono 247 e aumentano solo di 3 unità rispetto ai 244 di ieri. Nuovi casi di contagio di sono registrati ad Aversa, Carinaro e Pietravairano. Invariato il dato dei guariti con 107 pazienti il cui tampone ha dato esito negativo ai controlli. I tamponi processati in totale sono 5545 (+197): si riducono i pazienti in quarantena obbligatoria (350 rispetto ai 372 di ieri) e aumentano quelli in autoisolamento (2576 rispetto ai 2553 di ieri). I decessi restano fermi a quota 36 e riguardano: 5 Santa Maria Capua Vetere, 5 Marcianise; 3 Aversa; 2 Maddaloni, 2 Vitulazio, 2 Mondragone, 2 San Prisco, 1 Casal di Principe, ; 1 a: Bellona, Arienzo, Caserta, San Cipriano di Aversa, Castel Volturno, ...

BcademyIT : 2/ Questo evento sta suscitando un crescente interesse, in quanto le banche centrali ricorrono alla stampa di denar… - LucaSalvarani11 : RT @MaurizioVoltini: @LucaSalvarani11 Il fatto è che finché si afferma che la Terra è piatta, non si fa male a nessuno. Manipolare i dati s… - MaurizioVoltini : @LucaSalvarani11 Il fatto è che finché si afferma che la Terra è piatta, non si fa male a nessuno. Manipolare i dat… - Investimenti_IT : Auto elettriche: il Coronavirus potrebbe frenarne gli investimenti | Studio Che la tendenza del mondo dell'auto sia… - AISOfficial_ITA : Secondo i dati di Google Trends, ai tempi del #coronavirus, in alcune regioni la ricerca di #vino si conferma di te… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tendenza Coronavirus, "guardare tendenza, non solo giorno" Adnkronos Coronavirus: “Può provocare trombosi polmonare e aggravare la situazione”

ALLA VIGILIA DELLA 9° Giornata mondiale per la lotta alla Trombosi che si celebra domani, arrivano ulteriori conferme della relazione tra coronavirus e trombosi polmonare. Uno dei possibili effetti de ...

Meraviglie Tesla, la “apple” dell'auto: le prestazioni di un altro mondo dei modelli elettrici

Una cosa, però, si può fare: dare un’occhiata ad alcuni numeri emersi prima del coronavirus che, quando le giostra girava a tutto gas, passavano in secondo piano. Numeri “piccoli” in termini assoluti, ...

ALLA VIGILIA DELLA 9° Giornata mondiale per la lotta alla Trombosi che si celebra domani, arrivano ulteriori conferme della relazione tra coronavirus e trombosi polmonare. Uno dei possibili effetti de ...Una cosa, però, si può fare: dare un’occhiata ad alcuni numeri emersi prima del coronavirus che, quando le giostra girava a tutto gas, passavano in secondo piano. Numeri “piccoli” in termini assoluti, ...