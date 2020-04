Coronavirus | tecnologia Laserwall a supporto anziani e buon vicinato

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos/Labitalia) -, laitaliana che permette di scoprire le opportunità del proprio quartiere attraverso una bacheca digitale interattiva e un'app dedicata, da sempre promuove ile, in questo momento di difficoltà e incertezza per tutto il Paese, mette a disposizione la propriaa chiunque voglia aiutare persone anziane e fragili che devono uscire di casa il meno possibile. In primo luogo,ha lanciato la campagna solidale 'Vicini di chi ha bisogno - Solidarietà e aiuto' visibile su tutte le bacheche attive a Milano e Roma: in questo periodo di sconvolgimento della propria quotidianità, anche i piccoli gesti tra vicini di casa assumono un significato importante, soprattutto per le persone anziane. Chiunque voglia aiutare i propri vicini di casa impossibilitati a uscire può ...