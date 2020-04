Coronavirus, Steve McCurry omaggia l’Italia con le sue foto: “La gioia di vivere non vi ha abbandonati” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Sono vicino al popolo italiano. Siete sempre nel mio cuore. Durante la sfida mondiale al Coronavirus, gli italiani hanno mostrato altruismo e coraggio nell’affrontare una tragedia inimmaginabile”. Così il famoso fotografo Steve McCurry ha voluto rendere omaggio all’Italia, pubblicando sui suoi profili social un emozionante video che raccoglie molti dei suoi meravigliosi e iconici scatti del nostro Paese e di chi la abita, foto che ne immortalano lo spirito, le tradizioni e la bellezza. “vivere bene e pienamente: è questa la filosofia di vita degli italiani – afferma McCurry presentando il video -. E la gioia di vivere non li ha abbandonati neppure in questo periodo”. Le immagini sono inframmezzate da citazioni che testimoniano l’amore del 69enne fotografo americano per l’Italia e scorrono con in sottofondo una delle ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - in un video l'omaggio all'Italia di Steve McCurry : c'è anche la Sicilia

