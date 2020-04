Coronavirus, Steve McCurry e il commovente omaggio all’Italia: “Siete nel mio cuore” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus, Steve McCurry e il commovente omaggio al nostro paese: “Aprendo il mio cuore, troverete inciso Italia” “L’Italia mi ha richiamato a sé più volte di quante ne potrei contare. Vivere bene e pienamente: è questa la filosofia di vita degli italiani e la gioia di vivere non li ha abbandonati neppure in questo periodo”, così inizia il video tributo che il fotografo Steve McCurry ha dedicato all’Italia, in ginocchio a causa dell’emergenza Coronavirus. “Negli ultimi due mesi, l’animo degli italiani ha catturato la nostra attenzione e suscitato il nostro rispetto. Durante la sfida mondiale al Coronavirus, gli italiani hanno mostrato altruismo e coraggio nell’affrontare una tragedia inimmaginabile e nessuno dubita che riusciranno a trionfare su questa avversità”, prosegue ... Leggi su tpi Coronavirus - Steve McCurry omaggia l’Italia con le sue foto : “La gioia di vivere non vi ha abbandonati”

