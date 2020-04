Coronavirus, Sorbillo: “Dovrò chiudere almeno quattro pizzerie” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus, Sorbillo: “Dovrò chiudere almeno 4 pizzerie” La crisi legata allo stop di gran parte delle attività produttive per far fronte all’emergenza Coronavirus ha toccato anche uno dei pizzaioli napoletani più celebri come Gino Sorbillo: “Sarebbe importante cominciare a riaprire per le consegne, garantirebbe una sopravvivenza minima, con 30-40 pizze al giorno per molti locali. La crisi è durissima, anche io quando si riparte dovrò chiudere almeno quattro locali, tra cui, credo, quello sul lungomare di Napoli”. Sorbillo lancia dunque un chiaro appello affinché si possa riprendere presto a lavorare, seppur nel rispetto di tutte le norme previste per evitare un nuovo aumento dei contagi. Il messaggio è rivolto in particolare alla Regione, affinché si possa ripartire almeno con le ... Leggi su tpi Coronavirus - Sorbillo : “Dovrò chiudere almeno 4 pizzerie”

