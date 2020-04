Coronavirus: sindaci dell’Agro chiedono la chiusura dell’ospedale di Nocera (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nocera Inferiore: i sindaci dell’Agro Nocerino Sarnese chiedono la chiusura dell’ospedale Umberto I (dove ci sono stati 15 casi di Covid 19). Dopo la morte di un 82enne per Coronavirus, deceduto all’ospedale di Eboli dove era stato trasferito circa una settimana fa dall’Umberto I di Nocera Inferiore, i sindaci di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, Manlio Torquato e Giovanni Maria Cuofano, chiedono la chiusura del nosocomio nocerino: l’uomo deceduto era infatti tra i pazienti contagiati nel reparto di chirurgia dell’Umberto I. La situazione è davvero difficile, visto che, come riporta “Il Mattino”, un altro chirurgo ed un’altra infermiera dello stesso reparto si sono aggiunti ieri alla lista di coloro che, tra personale sanitario e pazienti, hanno contratto il virus nella stessa unità operativa dell’ospedale di ... Leggi su 2anews Coronavirus raccolta frutta e verdura a rischio : l’appello accorato dei sindaci del Cuneese

Migranti - coronavirus : Cattolici e sinistre chiedono lo sbarco dalle navi Ong - i sindaci siciliani protestano - il governo accoglie

Coronavirus : 32 sindaci dell’agrigentino scrivono a Conte - ‘stop a continui sbarchi’ (Di mercoledì 15 aprile 2020)Inferiore: idell’Agro Nocerino Sarneseladell’ospedale Umberto I (dove ci sono stati 15 casi di Covid 19). Dopo la morte di un 82enne per, deceduto all’ospedale di Eboli dove era stato trasferito circa una settimana fa dall’Umberto I diInferiore, idiInferiore eSuperiore, Manlio Torquato e Giovanni Maria Cuofano,ladel nosocomio nocerino: l’uomo deceduto era infatti tra i pazienti contagiati nel reparto di chirurgia dell’Umberto I. La situazione è davvero difficile, visto che, come riporta “Il Mattino”, un altro chirurgo ed un’altra infermiera dello stesso reparto si sono aggiunti ieri alla lista di coloro che, tra personale sanitario e pazienti, hanno contratto il virus nella stessa unità operativa dell’ospedale di ...

venti4ore : Coronavirus, sindaci: “La sorveglianza casalinga va potenziata” - GiornaleNavigli : Il bollettino odierno con tutti i casi suddivisi per Provincia e i numeri del contagio riportati dai sindaci aggior… - F_Menchetti : Quand'è che i sindaci e le istituzioni finiranno di giocare a questo enorme guardia e ladri di stato? #coronavirus… - ilgiornaledv : Coronavirus. Sboarina in videoconferenza con i capoluoghi di provincia del Veneto. In preparazione il documento dei… - lucastamati : RT @tomasomontanari: Un ottimo appello di Luca #Martinelli ai sindaci: Non siate complici #coronavirus - Comuni Virtuosi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaci Coronavirus, sindaci dei capoluoghi del Veneto in videoconferenza TrevisoToday Viterbo: Cura Italia, Ministero Lavoro-Inps: pagamento indennità 600 euro per oltre 1,8 milioni dei lavoratori

Il 15 aprile saranno in pagamento indennità per oltre 1.800.000 lavoratori, l’11% a favore di liberi professionisti e collaboratori, il 67% di lavoratori autonomi e il 22% di lavoratori agricoli COVID ...

Coronavirus, Solaro continua l’accesso in base alla decade di nascita nei supermercati. Ecco date e punti vendita (dall’Esselunga all’In’s)

SOLARO – Il sindaco Nilde Moretti ha prorogato l’ordinanza sulle restrizioni di accesso ai supermercati della media e grande distribuzione del territorio comunale di Solaro. I supermercati ...

Il 15 aprile saranno in pagamento indennità per oltre 1.800.000 lavoratori, l’11% a favore di liberi professionisti e collaboratori, il 67% di lavoratori autonomi e il 22% di lavoratori agricoli COVID ...SOLARO – Il sindaco Nilde Moretti ha prorogato l’ordinanza sulle restrizioni di accesso ai supermercati della media e grande distribuzione del territorio comunale di Solaro. I supermercati ...