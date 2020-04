Coronavirus | sei fratelli medici | tutti in trincea contro il Covid-19

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 15 aprile 2020) “Non abbiamo paura di aver paura, ma continuiamo a lavorare in corsia, com’è giusto che sia“: sono le parole di Barbara, Maria, Emanuele, Pietro, Alessandra e Davide Tizzani. Non si sentono eroi né kamikaze. In Piemonte, i seiTizzani (su undici, in totale), impegnatiil-19 negli ospedali di Torino e provincia si raccontano e aprono il loro album fotografico a Famiglia Cristiana, in edicola da domani giovedì 16 aprile e della quale è stata diffusa una anticipazione. Li chiamano i “seiin”. “Abbiamo una chat che usavamo per scambiarci notizie di carattere professionale. In questi giorni la stiamo usando spesso anche per incoraggiarci a vicenda“, raccontano. Davide, 35 anni, il più giovane dei sei, e Pietro, 39, sono entrambi internisti e lavorano ...