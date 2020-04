Coronavirus, segnali di speranza dalla quarantena: l’ebook-testimonianza di don Edoardo, parroco napoletano (Di mercoledì 15 aprile 2020) Solitudine e isolamento sono le “parole-chiave” di questo incredibile periodo storico. Un dramma, quello del Coronavirus, che non riguarda solo le sorti della comunità, ma tocca radicalmente l’esperienza della singola persona, che deve necessariamente fare i conti con se stessa. È proprio ciò che accade al protagonista di Coronavirus. Realtà e speranza. Un’invocazione al Padre, il racconto preciso di don Edoardo Cibelli di Napoli, parroco e docente in teologia, che, immerso come tutti nel difficile periodo della quarantena, cerca proprio in questa uno spunto per veicolare un importante messaggio: “L’assenza è preludio di una nuova presenza”. Una frase che sembra ripetersi come un Leitmotiv tra le righe di un racconto attuale, che invita alla lettura e soprattutto alla riflessione, sia esistenziale che ... Leggi su ildenaro Coronavirus - attenzione a questi segnali che arrivano dallo stomaco : non solo tosse e febbre. La spiegazione dell’esperto

