Coronavirus | Rsa lombardeccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

(Di giovedì 16 aprile 2020) Pochi esempi sono illuminanti come quello della Rsa Sant’Erasmo di Legnano, per capire gli effetti della gestione della Regione Lombardia sulle strutture sanitarie per anziani cronici sotto emergenza covid. La struttura che fa capo a un’omonima fondazione presieduta da Domenico Godano, ospita 125 anziani dando lavoro ad altrettanti operatori e fin dall’inizio dell’epidemia si è scontrata con la burocrazia opponendo carte a carte. Si inizia il 10 marzo con un esposto al comune di Legnano, in cui Godano segnala che una settimana prima un’operatrice dell’ente era risultata contagiata dal covid e messa in quarantena. La Fondazione aveva seguito tutti i protocolli chiudendo le porte della struttura e ricostruendo i contatti stretti avuti dall’operatrice nei 14 giorni prima del tampone. L’elenco era stato inviato all’Unità ...