Coronavirus Roma, Raggi: al lavoro su orari ingresso scaglionati per scuole, uffici e università (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Stiamo lavorando, con un nostro dipartimento e con le università, a un’apertura scaglionata degli orari di ingresso. Stiamo ragionando sulla possibilità di differenziare gli orari di ingresso per la scuola, gli uffici pubblici e le università in modo da ridurre e diluire il carico di persone durante la mattinata: per non avere più le ore di punta“. Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi intervistata questa mattina su Rai Radio 1. Sui trasporti capitolini per il post-lockdown, Raggi ha risposto che “con Atac stiamo lavorando insieme alle compagnie telefoniche, per ottenere i dati di traffico in modo totalmente anonimo, per capire come si sposta l’utenza e quali linee rinforzare”. L’intenzione della sindaca per la fase 2 è inoltre di consolidare lo smart working. “Almeno un 20 per cento dei ... Leggi su italiasera Il coronavirus non ha causato più morti a Roma rispetto allo scorso anno

