Coronavirus, Roberto Burioni sulla riapertura: “Devono esserci 5 regole” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Verso la Fase 2. Ma tra mille incertezze, dubbi e paure: del Coronavirus, questa è l'unica certezza, sappiamo troppo poco. E per parlare della Fase 2, intervistato da Il Giorno, sale in cattedra Roberto Burioni, il virologo più seguito d'Italia, che spiega come ci siano "cinque regole fondamentali" per approcciare il nuovo periodo: "Misurazione della temperatura all'entrata, mascherine per tutti i lavoratori, gel igienizzanti e disinfettanti per superfici, distanziamento sociale evitando assembramenti in mense e spogliatoi, smart working". Quando gli chiedono se, con la riapertura, è possibile una nuova ondata di casi tra maggio e giugno, la risposa di Burioni non è certo tranquillizzante: (Continua...) "Impossibile fare previsioni. Non conosciamo ancora bene questo virus, è arrivato tra noi tre mesi fa. Non sappiamo ... Leggi su howtodofor Riaprire l’Italia ma convivere col coronavirus. La proposta di Roberto Burioni

