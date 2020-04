Coronavirus, Regione Piemonte si prepara alla ripartenza: 5 milioni di mascherine per tutti i cittadini (Di mercoledì 15 aprile 2020) La Giunta regionale del Piemonte ha predisposto una modifica al bilancio per garantire la copertura economica necessaria all’acquisto delle mascherine da distribuire a tutta la cittadinanza: è stato approvato questa mattina un provvedimento che verrà presentato domani ai capigruppo del Consiglio regionale, per destinare 6 milioni di euro per il 2020 all’acquisto e distribuzione di dispositivi di protezione per tutta la popolazione Piemontese, attraverso una modifica della legge 14 sulla Protezione civile. Tutti i Capigruppo hanno già espresso parere favorevole e, pertanto, nella mattinata di venerdì una apposita commissione legislativa approverà in via definitiva l’intervento. Per la copertura delle risorse necessarie verrà utilizzata una parte delle donazioni ricevute dalla Regione Piemonte sul conto corrente attivato ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus e Rsa : la Finanza sequestra documenti in Regione Lombardia

