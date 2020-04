Coronavirus, quasi 600mila casi negli Usa: Trump annuncia il taglio dei fondi all’Oms. “Ha sottostimato la portata dell’epidemia” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Solo negli Stati Uniti sono più di 25mila i morti, con 1.611 nuove vittime nelle ultime ventiquattr’ore e oltre 584mila contagi. Alla luce di questi dati, il presidente Donald Trump ha annunciato che sospenderà i fondi all’Organizzazione mondiale della Sanità, accusandola di aver “portato avanti la disinformazione della Cina riguardo al Coronavirus” di aver “sottovalutato la portata dell’epidemia”. La mossa del presidente americano era attesa, e la sospensione sarà valida per un periodo tra i 60 ed i 90 giorni ma non è ancora chiaro se gli Stati Uniti se fisseranno condizioni per la ripresa dei versamenti all’organizzazione internazionale concentrata nella lotta alla pandemia. “Non siamo stati trattati in modo giusto“, ha detto ancora, nella conferenza stampa alla Casa Bianca la notte scorsa, ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Le perdite del Pil mondiale ammontano a quasi 9.000 miliardi di dollari

Coronavirus - venerdì quasi 10mila denunciati : record

Coronavirus - lieve calo nei morti in Lombardia : 241 in 24 ore (ieri erano 280). I nuovi positivi sono 1.012 - frenano a Milano. Quasi azzerati i ricoveri (Di mercoledì 15 aprile 2020) SoloStati Uniti sono più di 25mila i morti, con 1.611 nuove vittime nelle ultime ventiquattr’ore e oltre 584mila contagi. Alla luce di questi dati, il presidente Donaldhato che sospenderà iall’Organizzazione mondiale della Sanità, accusandola di aver “portato avanti la disinformazione della Cina riguardo al” di aver “sottovalutato la portata dell’epidemia”. La mossa del presidente americano era attesa, e la sospensione sarà valida per un periodo tra i 60 ed i 90 giorni ma non è ancora chiaro se gli Stati Uniti se fisseranno condizioni per la ripresa dei versamenti all’organizzazione internazionale concentrata nella lotta alla pandemia. “Non siamo stati trattati in modo giusto“, ha detto ancora, nella conferenza stampa alla Casa Bianca la notte scorsa, ...

RaiNews : La pandemia di #coronavirus ha ucciso oltre 120.000 persone in tutto il mondo, tra cui quasi il 70% in Europa - RaiNews : #Coronavirus, #Viminale: per #Pasqua 270mila controlli. Quasi 14mila sanzionati - RaiNews : Coronavirus, quasi 3mila nuovi casi e oltre 600 morti. Ma aumentano guariti. I numeri aggiornati… - donMimmo : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, quasi 600mila casi negli Usa: Trump annuncia il taglio dei fondi all’Oms. “Ha sottostimato la portata del… - Noovyis : (Coronavirus, quasi 600mila casi negli Usa: Trump annuncia il taglio dei fondi all’Oms. “Ha sottostimato la portata… -