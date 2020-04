Coronavirus, prostituta veronese fermata a Mantova: “Sto cercando clienti davanti all’ospedale” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Quando l’hanno fermata chiedendole perchè si trovasse fuori casa lei ha risposto: “Sono una prostituta di Verona in cerca di clienti a Mantova” Nel corso dei controlli messi in atto dalle forze dell’ordine in tutte le città italiane per verificare che le misure di contenimento contro il Coronavirus vengano rispettate, i carabinieri si sono trovati … L'articolo Coronavirus, prostituta veronese fermata a Mantova: “Sto cercando clienti davanti all’ospedale” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus : fermata dalla polizia scrive sull’autocertificazione : “Sono prostituta in cerca di clienti”

Coronavirus : fermata dalla polizia - l’autocertificazione : “Sono prostituta in cerca di clienti”

Coronavirus : sorpreso in giro "vado da una prostituta" - multato (Di mercoledì 15 aprile 2020) Quando l’hannochiedendole perchè si trovasse fuori casa lei ha risposto: “Sono unadi Verona in cerca di” Nel corso dei controlli messi in atto dalle forze dell’ordine in tutte le città italiane per verificare che le misure di contenimento contro ilvengano rispettate, i carabinieri si sono trovati … L'articolo: “Stoall’ospedale” NewNotizie.it.

repubblica : Coronavirus in Lombardia, prostituta in trasferta a Mantova autocertifica che era in cerca di clienti - Noovyis : (Coronavirus: fermata dalla polizia, l’autocertificazione: “Sono prostituta in cerca di clienti”) Playhitmusic -… - capand69 : RT @GonnelliLuca: Coronavirus in Lombardia, prostituta in trasferta a Mantova autocertifica che era in cerca di clienti - gigi695 : Coronavirus, prostituta adesca clienti davanti all'ospedale con l'autocertificazione - MariaCr91296123 : RT @sumaistu47: TROVATE LE DIFFERENZE: 'Coronavirus in Lombardia, prostituta in trasferta a Mantova autocertifica che era in cerca di clien… -