Coronavirus, prime ipotesi per il rientro il 3 maggio: orari differenziati per uffici, industrie e aziende (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tra l’ipotesi a cui starebbe lavorando il governo in vista del 3 maggio, secondo quanto confermano diverse fonti all’ANSA, vi sarebbe quella degli orari differenziati d’ingresso e d’uscita per uffici pubblici, industrie e aziende. L’ipotesi sarebbe strettamente legata ad un altro nodo centrale: la riorganizzazione dei trasporti pubblici. Prevedere ingressi e uscite differenziate consentirebbe di alleggerire la pressione sui trasporti. La differenziazione per orari dovrebbe diventare operativa per gli uffici pubblici al momento del rientro mentre per imprese ed industrie potrebbe esserci un aggiornamento del protocollo firmato dal governo con sindacati ed industrie.L'articolo Coronavirus, prime ipotesi per il rientro il 3 maggio: orari differenziati per uffici, industrie e aziende Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - da Savona a La Spezia passando per Genova : le prime inchieste sulle Residenze per anziani della Liguria

Coronavirus - prime Regioni senza nuovi contagi! Molise e Basilicata festeggiano - un solo nuovo caso in Umbria

Aperti i lavori della prima Cabina di Regia Città-Porto per attivare strumenti di supporto e poter ... In questo momento le certezze sono poche ed è necessario capire bene i problemi in ambito ...

L'imprenditrice contagiata: «Infettati in 9, da mia mamma al nipotino. Tanta paura ma non ho perso la speranza»

Castagneto: la manager di 62 anni è guarita dal coronavirus e ripercorre i giorni della diagnosi e del ricovero a Careggi sotto ventilazione ...

