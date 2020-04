Coronavirus | Portas | ‘subito più soldi nelle tasche degli italiani’

(Di giovedì 16 aprile 2020) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Di fronte ai dati di Bankitalia, è chiaro che le risorse messe in campo dal governo e dalla Ue sono ben poca cosa. Serve mettere piùin tasca agli italiani, subito”. Lo afferma il leader dei Moderati Giacomo, deputato indipendente di Italia viva. L'articolo, ‘subito piùitaliani’ CalcioWeb.

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Di fronte ai dati di Bankitalia, è chiaro che le risorse messe in campo dal governo e dalla Ue sono ben poca cosa. Serve mettere più soldi in tasca agli italiani, subito”.Gallera e Fontana in tutto ciò dov'erano? Auspico la magistratura faccia chiarezza, perché tutto ciò è inammissibile.” Lo afferma Giacomo Portas, leader dei Moderati e deputato indipendente di Italia ...