Coronavirus | polemica per il Fiera Milano | altro flop lombardo?

fanpage : Funerale con decine e decine di persone ad accompagnare il feretro. Un episodio gravissimo, è polemica in città… - fattoquotidiano : Coronavirus, a Milano dati stabili. Polemica Sala-Gallera su “troppa gente in giro”. Il nodo delle carenze su assis… - repubblica : Coronavirus, è polemica sul Mes. Zingaretti: 'Sfruttare i soldi sulla sanità ma senza condizionalità'. Berlusconi:… - SteMas71 : RT @Radicali: Bisognerebbe, al contrario, fare leva sull’unica novità politica degli ultimi anni: la lettera che nove leader hanno scritto… - sciudar : Sento montare la polemica, la strumentalizzazione politica. Il #coronavirus ha fatto venire al pettine debolezze de… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus polemica

Il Fatto Quotidiano

Possiamo essere consumatori e lavoratori, ma non persone. Possiamo avere bisogni, ma non sentimenti. La polemica intorno al funerale di Rosario Sparacio è quanto di più disumano possa esserci. Una ...Il coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia e non è certo questo il momento ... Daniele De Vito referente della Lega ad Anguillara Sabazia ha inviato una nota alla nostra redazione dove ha inteso ...