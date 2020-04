Coronavirus, Pezzella: “credo di essere stato infettato nel club” (Di mercoledì 15 aprile 2020) La Fiorentina è stata una delle squadre in Serie A più colpite dall’emergenza Coronavirus. Tra questi è risultato positivo al tampone il difensore German Pezzella, il calciatore ha svelato tutti i dettagli in un’intervista a Radio Continental. IL Coronavirus – “Credo di essere stato infettato nel club. Prima di tornare alle attività dovremo fare nuovi esami. Sono stato in grado di iniziare ad allenarmi più di 20 giorni fa. La situazione sta migliorando, ma ripetono di non abbassare la guardia. Dobbiamo rimanere in casa per quasi 40 giorni, la quarantena è stata stabilita fino al 3 maggio, poi si vedrà”. FIRENZE E LA FIORENTINA – “A Firenze se dici che sei argentino, la gente ti riceve in maniera spettacolare. Qui Batistuta è tutto. Lo scorso anno ho avuto la fortuna di ... Leggi su calcioweb.eu Rinnovo Pezzella - l’agente : «Ne parleremo dopo il Coronavirus»

Fiorentina - agente Pezzella : «Coronavirus? Miglior partita della sua vita»

Coronavirus - German Pezzella/ "Sono guarito - non vedo l'ora di giocare" (Di mercoledì 15 aprile 2020) La Fiorentina è stata una delle squadre in Serie A più colpite dall’emergenza. Tra questi è risultato positivo al tampone il difensore German, il calciatore ha svelato tutti i dettagli in un’intervista a Radio Continental. IL– “Credo dinel club. Prima di tornare alle attività dovremo fare nuovi esami. Sonoin grado di iniziare ad allenarmi più di 20 giorni fa. La situazione sta migliorando, ma ripetono di non abbassare la guardia. Dobbiamo rimanere in casa per quasi 40 giorni, la quarantena è stata stabilita fino al 3 maggio, poi si vedrà”. FIRENZE E LA FIORENTINA – “A Firenze se dici che sei argentino, la gente ti riceve in maniera spettacolare. Qui Batistuta è tutto. Lo scorso anno ho avuto la fortuna di ...

CalcioWeb : #Coronavirus, #Pezzella: 'credo di essere stato infettato nel club' - - sportli26181512 : Pezzella: 'Mi allenavo e tornavo a casa, ho preso il coronavirus dalla Fiorentina. Ripartire? Servono dei test': In… - pezzella_l : RT @RadioSavana: Oggi a Napoli #risorsaINPS clandestino mentre si scaglia con ferocia contro Carabinieri, Finanza e Polizia Locale. Ad aver… - pezzella_l : RT @RadioSavana: Nigeria? No. Delirio a #Napoli (zona piazza Garibaldi) dove centinaia di #risorseINPS clandestini si riversano per strada.… - pezzella_l : RT @RadioSavana: Non abbiamo MAI visto in nessun paese del mondo la #Polizia costretta ad arretrare mentre viene insultata da chi viola reg… -