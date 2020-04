Coronavirus, perde il lavoro ma vince 5 milioni alla lotteria con una rendita mensile: “Così sono a posto per la vita” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ha perso il lavoro a causa della crisi economica causata dalla pandemia di Coronavirus ma poi, a cambiare tutto, è arrivata un’incredibile vincita alla lotteria. È quanto successo ad un ragazzo australiano di vent’anni che ha vinto il primo premio da 4,8 milioni di dollari della lotteria d’Australia. Secondo quanto riportato dalla Bbc, l’uomo, di Adelaide, riceverà una rendita di 20mila dollari al mese per i prossimi 20 anni. “Siamo una giovane famiglia, abbiamo un bambino. Con questo siamo a posto per il resto delle nostre vite”, ha spiegato il fortunato vincitore, che ha preferito rimanere anonimo. “Sono stato molto stressato negli ultimi tempi, finalmente tiro un sospiro di sollievo. Ora sono felice“. L'articolo Coronavirus, perde il lavoro ma vince 5 milioni alla lotteria con una rendita mensile: “Così ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - tragico destino : in una settimana perde padre e marito

