Coronavirus, per ora il Governo non pensa a commissariare la Lombardia. La raccolta di firme vola su Internet (Di mercoledì 15 aprile 2020) "Per ora di questa ipotesi non si sta parlando": a Roma diverse fonti governative escludono che la raccolta di firme per il commissariamento della sanità della Regione Lombardia, avviata da un arcipelago di realtà di sinistra e rilanciata da qualche occasionale dichiarazione di esponenti del centrosinistra, possa trovare ascolto a palazzo Chigi. Del resto commissariamenti per "manifesta incapacità", ammesso che l'accusa si dimostri in qualche modo fondata, gli esperti di parte governativa non ne ricordano. Per Matteo Salvini "c'è un'aggressione verso i cittadini lombardi inaccettabile", ma l'ipotesi commissariamento si è affacciata martedì anche in Piemonte, dove il M5S locale accusa il presidente della Regione, Alberto Cirio, di non essere capace di gestire l'emergenza Coronavirus.La raccolta di firme, intanto, vola su Internet, a detta dei ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - in Danimarca scuole riaperte. La Germania lo farà il 4 maggio

