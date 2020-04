Coronavirus. Paolo Capone, Leader UGL: “Urge cancellazione causali nel rinnovo contratti, preoccupano le prospettive dei giovani” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Il Covid-19 lascerà una ferita profonda nella nostra economia, poiché sta colpendo tutti i settori in modo trasversale, provocando la peggiore crisi di sempre. Preoccupano i giovani e le loro prospettive di lavoro, al momento congelate. Nel periodo tra dicembre 2019 e febbraio 2020 i posti di lavoro sono calati di 89mila unità; nello stesso tempo sono crollati i contratti a tempo indeterminato con -48mila unità; mensilmente, inoltre, scadono circa 300mila contratti di lavoro a termine. Pertanto, urge uno snellimento di quelle norme del ‘decreto dignità’ riguardanti la disciplina dell’obbligatorietà delle causali nel rinnovo dei contratti. Si potrebbe, insomma, consentire di rinnovare i contratti a tempo determinato senza indicarne la causale, nella consapevolezza che occorre provare ogni ragionevole percorso pur di ... Leggi su romadailynews Coronavirus - Intesa Sanpaolo : illuminazione tricolore per la facciata della sede di via Toledo

Coronavirus - le 21 «parole infette» da salvare secondo Paolo Iabichino

"La Serie A non ripartirà"/ Coronavirus : Pierpaolo Marino ne è sicuro (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Il Covid-19 lascerà una ferita profonda nella nostra economia, poiché sta colpendo tutti i settori in modo trasversale, provocando la peggiore crisi di sempre. Preoccupano i giovani e le loro prospettive di lavoro, al momento congelate. Nel periodo tra dicembre 2019 e febbraio 2020 i posti di lavoro sono calati di 89mila unità; nello stesso tempo sono crollati ia tempo indeterminato con -48mila unità; mensilmente, inoltre, scadono circa 300miladi lavoro a termine. Pertanto, urge uno snellimento di quelle norme del ‘decreto dignità’ riguardanti la disciplina dell’obbligatorietà delleneldei. Si potrebbe, insomma, consentire di rinnovare ia tempo determinato senza indicarne la causale, nella consapevolezza che occorre provare ogni ragionevole percorso pur di ...

Linkiesta : Non se ne può più di mezzecalzette e di comitati tecnico-scientifici, di azzimati avvocati del popolo e di ex porta… - Agenzia_Ansa : In Brasile, nella favela di San Paolo, si organizzano da soli: assumono medici #coronavirus #ANSA - ispionline : Con l'epidemia da #coronavirus, è sceso il silenzio sui temi del cambiamento climatico. Rischiamo di dimenticarci… - romadailynews : Coronavirus. Paolo Capone, Leader UGL: “Urge cancellazione causali nel rinnovo contratti… - Falstaff78 : @Torrenapoli1 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Paolo Coronavirus, Paolo Liguori: "I numeri sembrano ancora quelli di una guerra" TGCOM A Torino sei fratelli e sorelle medici in prima linea contro il Covid

I sei medici hanno altri cinque fratelli:Fernanda, laureanda in Scienze infermieristiche, Paolo, veterinario e ricercatore presso l’Oie di Parigi (l’Organizzazione mondiale della sanità animale che ...

Grande Fratello Vip 2020, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: «Tutto in salita, faremo la scalata. Ci rivedremo senza mascherina»

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, condotto da Alfonso Signorini, è nato l’amore fra i reclusi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La relazione è stata interrotta per l’eliminazione ...

I sei medici hanno altri cinque fratelli:Fernanda, laureanda in Scienze infermieristiche, Paolo, veterinario e ricercatore presso l’Oie di Parigi (l’Organizzazione mondiale della sanità animale che ...All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, condotto da Alfonso Signorini, è nato l’amore fra i reclusi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La relazione è stata interrotta per l’eliminazione ...