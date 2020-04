Coronavirus | ora Sarah Ferguson legge le fiabe per bambini

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Novella Toloni Dall'inizio del lockdown la duchessa di York si trova in prima linea a sostegno del sistema sanitario britannico, ma oggi ha deciso di fare qualcosa di utile anche per iinglesi isolati Che fosse eclettica e anticonformista il popolo britannico lo sapeva da tempo, ma oggiha stupito tutti con la sua nuova iniziativa. La Duchessa di York, ex moglie del principe Andrea, ha deciso di intrattenere iinglesindo loro storie e racconti fantastici. Ogni giorno una favola sul web fino a quando la quarantena non terminerà. L'appuntamento quotidiano con "Storytime with Fergie and Friends" - questo il nome dell'iniziativa - nasce dall'idea didi divertire e intrattenere i piccoli inglesi, sempre più isolati e lontani dalla socializzazione a causa del. Dall’inizio del lockdown la duchessa ...