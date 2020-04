Coronavirus | oltre 2 milioni di casi nel mondo In Europa 1 milione di contagi Trump

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSonodueati dalnele 126.722 morti. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito con 609.407 infettati e 26.041 decessi, seguiti dalla Spagna con 174.060e 18.255 vittime. Peggiore il bilancio in Italia con 21.067 morti e finora 162.488diinSecondo gli ultimi dati di Afp, inel Vecchio Continente sono arrivati a quota un. La metà dunque deipositivi nelche proprio nella giornata di oggi hanno superato i 2. Superati i 2dineldia livello mondiale hanno superato la soglia dei due: è quanto emerge dal conteggio aggiornato del sito worldometers (Dadax), che partecipa al Progetto Real Time Statistics gestito da un team di ...