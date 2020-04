Coronavirus, ok del Comitato scientifico ai test sierologici: analisi su 150mila cittadini divisi per profilo lavorativo, genere fasce d’età (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Comitato tecnico scientifico ha definito e validato i criteri e le caratteristiche dei test sierologici che dovranno essere utilizzati per la campagna nazionale che coinvolgerà un campione di circa 150mila persone, suddivise per profilo lavorativo, genere e 6 fasce di età. A breve sarà pubblicato un bando con indicazioni sulle tipologie. La procedura pubblica per la ricerca mirata all’acquisizione dei test per stabilire chi ha contratto il Covid-19 sarà curata dal commissario Domenico Arcuri. I test dovranno essere rispondenti alle caratteristiche stilate dal ministero della Salute. L'articolo Coronavirus, ok del Comitato scientifico ai test sierologici: analisi su 150mila cittadini divisi per profilo lavorativo, genere fasce d’età proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la Germania verso la ripresa : da lunedì aperti alcuni negozi - avvio delle scuole dal 4 Maggio

